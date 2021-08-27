Главное за неделю: склады вместо квартир, контроль за доходами граждан и в каких банках вкладчики держат сбережения

Склады вместо квартир: почему стоит присмотреться к коммерческой недвижимости

К концу года при условии введения жесткого карантина офисная недвижимость и объекты стрит-ритейла могут подешеветь на 3−10%. Зато складские помещения и в этих условиях добавят в цене еще 7%.

Такие прогнозы делают профильные эксперты. «Минфин» узнавал, стоит ли вкладываться в склады и сколько на этом можно заработать.

Что будет с ценами осенью

По итогам июля годовая инфляция ускорилась с 9,5% до 10,2%, чего не было с 2018 года. Но давление цен на кошельки украинцев оказалось куда больше. Ведь самые ходовые товары и услуги подорожали в десятки раз больше. Скажем, сахар за последний год вырос в цене на рекордные 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца- на 33%, газ — на 164,5%. Главный вопрос — что будет с ценами дальше?

Максимальная доходность по гривневым вкладам в крупных банках выросла

За две недели ни один крупный банк не пересматривал доходность по вкладам в СКВ. Зато максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев незначительно выросла. Кто из финучреждений с депозитным портфелем свыше 1 млрд грн предложил своим клиентам лучшие условия — читайте в свежем обзоре «Минфина».

«Минфин» посчитал: в каких банках вкладчики держат сбережения за деньги, а в каких — просто так

Депозитные ставки продолжают падать, а доля срочных вкладов населения — сокращаться. Общая статистика по средствам физлиц в банках все меньше отражает реальное положение дел. «Минфин» посчитал, в каких банках осталось больше всего срочных депозитов.

Как открыть счет в Interactive Brokers: пошаговая инструкция

До сих пор редакция «Минфина» покупала акции на американском фондовом рынке. Теперь же мы решили добавить в свой портфель акции европейских компаний. Для этого нам пришлось открыть еще один счет.

Все о том, как принималось это решение и с какими трудностями столкнулись при пополнении счета, готовы рассказать сейчас.

Реакция фондового рынка на Афганистан. Вырастут ли ставки по депозитам в сентябре. Прогноз курса (видео)

В этом выпуске «Прямо по курсу» финансовый аналитик Алексей Козырев рассказывает, как будет реагировать фондовый рынок на события, которые происходят в Афганистане и чьи акции могут подорожать, а также вырастут ли ставки по депозитам в сентябре.

Полный контроль. Минфин готовит законопроект о косвенных методах определения доходов

Министерство финансов начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов, документ может быть представлен в текущем году. Введение косвенных методов выявления доходов были основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

Марченко: Нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит

Украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). По словам министра, обеспечить пенсиями в будущем нынешнее активное население можно только через внедрение накопительных пенсионных фондов. Это не касается тех, кто выйдет на пенсию через пять лет, подчеркнул министр.

Источник: МинФин