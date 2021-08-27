Акции Salesforce выросли на фоне последнего квартального отчета

Salesforce пересмотрела свои ожидания насчет дохода в следующем году в сторону увеличения. Недавно компания закрыла сделку по покупке Slack за $27,7 миллиарда, о которой впервые объявила еще в конце прошлого года. За апрель-июнь объем вырученных этой фирмой средств достиг $530 миллионов (рост на 39%). Итоговый результат превзошел прогнозы на $30 миллионов, сообщает LBLV.

По словам финдиректора Salesforce, компания запускает продажи через Slack. Она сообщила, что планирует создать в облачном финансовом сервисе инструментарий, разработанный для нужд инвестиционных банков.

После того, как Salesforce выпустила квартальный отчет, сообщив о росте доходов и пересмотре прогнозов, ее котировки прибавили 3%. С начала 2021-го акции этой компании подорожали на 17%. За тот же период биржевой индекс S&P 500 вырос практически на 20%.

Детали квартального отчета Salesforce

Прибыли компании за II квартал достигла $1,48 на единичную ценную бумагу против ожидавшихся аналитиками $0,92. За этот период она выручила $6,34 миллиарда, тогда как эксперты прогнозировали $6,24 миллиарда. Рост квартальной выручки фирмы составил 23% год к году, отметили аналитики LBLV.

Отдел компании, занимающийся ПО MuleSoft и Tableau, выручил $1,88 миллиарда (увеличение на 24% по сравнению с 2020-м). В сфере облачных сервисов выручка фирмы достигла $1,6 миллиарда (рост на 23%). Благодаря своему основному продукту, которым пользуются продавцы, Salesforce выручила $1,48 миллиарда (подъем на 15%).

Фирма заявила, что в III финквартале рассчитывает получить $0,91−0,92 скорректированной прибыли на единичную ценную бумагу, а также выручить $6,78−6,79 миллиарда. За весь 2022-й фингод она намерена добиться $4,36−4,38 прибыли на акцию и $26,2−26,3 миллиарда выручки. Усредненный аналитический прогноз говорит о $3,82 и $26,01 миллиарда соответственно.

Дмитрий Ершов, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин