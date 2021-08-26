За что monobank выбрали 4 млн клиентов: топ-5 любимых сервисов

С момента запуска проекта monobank осенью 2017 года «банк в смартфоне» привлек более 4 млн клиентов. Расскажем о главных конкурентных преимуществах monobank и любимых сервисах его пользователей.

фото: itc.ua

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Дистанционная верификация

Первое, что «зацепило» пользователей — удаленное обслуживание, когда, к примеру, все необходимые документы для открытия банковской карты можно было отправить через смартфон. За картой все же приходилось ехать в отделение или ждать доставку. Но на рынке, где все банки работали с клиентами исключительно в отделении, это было настоящим прорывом.

Подробно об истории первого в Украине банка без отделений можно прочитать в спецпроекте Finance.ua к 30-летию независимости Украины.

В апреле 2020 года, как только НБУ дал «зеленый» свет, monobank запустил дистанционную видеоверификацию. Человек, который хочет стать клиентом банка онлайн, добавляет в приложение свои паспортные данные (их достаточно просто сфотографировать) и делает видеоселфи для подтверждения личности.

Этого достаточно для получения виртуальной карты, которая по функционалу ничем не отличается от привычного физического аналога. Единственное отличие при онлайн идентификации получателя карты — ряд лимитов: остаток на карте не должен превышать 40 тыс. грн, месячный оборот — не больше 40 тыс. грн, годовой — не больше 400 тыс. грн.

Удобное приложение

В 2020 году приложение банка получило награду RedDot в категории лучшего дизайна приложений в сфере финансов, а рекламная кампания monobank была отмечена гран-при EFFIE Awards.

Но главная награда — это клиентская любовь, считает сооснователь monobank Олег Гороховский.

«Это обеспечивается нашей философией. Мы считаем, что наш продукт должен оставлять у клиентов запоминающийся опыт. И у нас это не лозунг, а полноценная стратегия», — говорит он.

По словам банкира, все — от службы заботы до интерфейсов приложения — сделано с огромной любовью к клиентам и надеждой, что они ответят взаимностью.

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Реферальная программа

Основным источником привлечения новых пользователей является реферальная программа «приведи друга». К примеру, в День друзей карту monobank по этой программе получило 18 тыс. новых пользователей.

Идея программы простая: каждый клиент может пригласить своего друга зарегистрироваться, чтобы получить карту monobank, и заработать бонусы. Для этого достаточно отправить другу готовую ссылку-приглашение.

В феврале 2021 года основатели мобильного банка решили превратить скучноватый процесс отправки и получения реферальной ссылки в развлечение. Это стало возможным благодаря технологиям мобильного приложения Reface, которое позволяет пользователям вставлять свое лицо в популярные видео и гифки.

Бонус за рекомендацию — 50 грн, которые получают оба пользователя. Деньги можно вывести на основной счет, оплатив налоги (НДФЛ + военный сбор).

Лучший кешбэк

Главное преимущество карты monobank — кешбэк до 20%. Каждый месяц клиент может выбрать две категории покупок, по которым будет возвращаться часть потраченных средств. Это могут быть «кафе и рестораны», «красота и медицина», «книги», «цветы», «такси» и т. д. Кешбэк будет больше, если делать оплату за счет личных средств.

Кроме этого, можно выбрать неограниченное количество партнерских категорий, будь то заправка, магазин электротехники или сладости. На основной счет можно вывести максимум 500 грн в месяц. Или же передать сэкономленные деньги на благотворительность.

На сегодня почти 300 тыс. клиентов monobank передали почти 25 млн грн кэшбека на благотворительность и обеспечили 16 благотворительных проектов благодаря сотрудничеству банка с Кураж.

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Оплата в ресторанах

В марте 2021 года monobank запустил новую функцию безналичного расчета в ресторанах — Shake to рay, которая позволяет оплатить счет без терминала, официанта и бумажного счета.

С помощью этой технологии клиент сканирует QR-код или вводит номер столика в приложении monobank. Shake to рay получает счет по программному обеспечению заведения. Пользователь подтверждает счет, добавляет чаевые и осуществляет оплату.

«Банка в смартфоне» уже имел функция с аналогичным названием — Shake to рay, которая имела необычный способ активации. Если потрясти смартфон с открытым приложением, то включается поиск расположенных рядом устройств. Если кто-то поблизости сделает то же самое, то приложения найдут друг друга и совершат р2р-перевод между двумя картами.

Более того в monobank позаботились о совместной оплате счета в кафе или ресторане — Split Bill. Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, ищите их в телефонной книге (или друзья трясут смартфоном) и они появляются у вас рядом с контактами для разделения счета. Указываете, как делить чек, и друзья получают запрос на оплату.

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Источник: МинФин