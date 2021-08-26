Финансы

Немецкий лоукостер Eurowings будет летать в Украину. График полетов

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Немецкий лоукостер Eurowings начинает полеты в Украину — с 1 сентября будет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев. Об этом говорится в пресс-релизе международного аэропорта «Борисполь».

Фото: dw.com

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График полетов

Рейсы по направлению Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницу.

«Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.«Eurowings» является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group», — добавили в аэропорту.

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Первый полет Eurowings осуществит в среду, 1 сентября — самолет авиаперевозчика приземлится в «Борисполе» в 13:00.

Стоимость билетов

Как отмечается в системе бронирования на сайте авиаперевозчика, стоимость билетов на рейс из Киева — от 89,99 евро до 189,99 евро, из Дюссельдорфа — от 49,99 евро до 99,99 евро.

Страхование от COVID-19. Выплата в 50 тысяч гривенКонтекст

  • В 2017 году тогдашний гендиректор аэропорта Борисполь сообщил, что Eurowings в 2018 году выйдет на рынок Украины с двумя рейсами из Берлина и Дюссельдорфа в Киев. Но в итоге лоукостер не открыл эти маршруты.
  • С 2009 по 2010 год в Украине работал другой лоукостер с Lufthansa Group — Germanwings. Он летал на линии Киев — Кельн, но не выдержал конкуренции с другим лоукостером — Wizz Air и вернул полетную программу из-за низкой загрузки самолетов.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин

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