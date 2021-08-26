Минфин: Средства от МВФ поступили на счет Украины
Украина получила от МВФ более $2,7 млрд результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ. Средства поступили на счет Украины. Говорится в сообщении Министерства финансов.
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Куда пойдут средства
СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.
Решение о распределении этих средств будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.
Предыстория
2 августа текущего года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствования (СПЗ) для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса, на сумму $ 650 млрд — это самое большое распределение СПЗ в истории Фонда.
Такое решение принял Совет управляющих МВФ по предложению Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
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Что такое СДР
Специальные права заимствования (СПЗ) (англ. Special drawing rights, SDR) — резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.
В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет СПЗ. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.
Исходя из размера квоты Украины (0,42%) наша страна получит $2,7 млрд — это не кредит и это бесплатно.
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Источник: МинФин