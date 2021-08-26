Финансы

Главное за четверг: что подорожает осенью и как изменились ставки по депозитам в крупных банках

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Что будет с ценами осенью

По итогам июля годовая инфляция ускорилась с 9,5% до 10,2%, чего не было с 2018 года. Но давление цен на кошельки украинцев оказалось куда больше. Ведь самые ходовые товары и услуги подорожали в десятки раз больше. Скажем, сахар за последний год вырос в цене на рекордные 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца- на 33%, газ — на 164,5%. Главный вопрос — что будет с ценами дальше?

Гетманцев рассказал, сколько украинцы держат «под матрасами»

Ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые налогоплательщики скрывают, составляет 50 млрд грн. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью 24 каналу.

Максимальная доходность по гривневым вкладам в крупных банках выросла

За две недели ни один крупный банк не пересматривал доходность по вкладам в СКВ. Зато максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев незначительно выросла. Кто из финучреждений с депозитным портфелем свыше 1 млрд грн предложил своим клиентам лучшие условия — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Аналитики прогнозируют коррекцию на биржах до конца 2021 года

Ралли на мировых фондовых рынках почти закончилось, любой дальнейший рост будет ограничен и к концу года, скорее всего, произойдет коррекция, показал опрос аналитиков Reuters.

Источник: МинФин

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