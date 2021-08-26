Быстрая диагностика коронавирусу в Киеве
Своевременное обследование на коронавирус — весомый вклад каждого из нас в борьбу с пандемией. Личную и коллективную.
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Чем скорее заболевший узнает, поразил его SARS-CoV-2 или нет, тем быстрее сможет получить надлежащую медицинскую помощь и вылечиться. Благодаря тщательной диагностике удается выявлять носителей вируса, изолировать их от здоровых людей, замедляя темпы распространения заболевания.
Поэтому важно понимать, какой именно тест на COVID-19 и в какой ситуации необходимо сдавать, и куда обращаться с этой целью.
Кому обязательно нужно обследоваться?
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и решениями украинского правительства, тестироваться должны:
- Больные воспалением легких.
- Люди старше 60 лет, если у них появились признаки простуды.
- Представители всех возрастных категорий, если в течение нескольких суток подряд у них держится высокая температура, появились сухой кашель и боль в груди, сопровождающиеся потерей вкуса, обоняния.
- Лица, контактировавшие с больными COVID-19.
- Украинцы, которые только что (в ближайшие 14 дней) вернулись из-за границы или непосредственно общались с такими людьми.
- Те, кто собирается выезжать за пределы страны.
Чтобы избежать непредвиденных осложнений, анализ на коронавирус назначают пациентам в контексте подготовки к хирургическим операциям.
Какими способами обнаруживают SARS-CoV-2 в организме?
Используются три типа тестов, которые позволяют диагностировать коронавирусную болезнь:
Сдать тест на коронавирус в Киеве жители и гости столицы могут в современной лаборатории «Медилабс». Здесь проводятся все виды исследований, выдается справка о ПЦР-анализе для выезда за границу на украинском и английском языках (перевод бесплатный).
Лаборатория официально уполномочена снимать пациентов с самоизоляции.
Бывают ли результаты ошибочными?
Любой тест может дать неправильный результат, если пациент не придерживался правил подготовки к нему, а лаборант нарушил порядок проведения исследования.
Чувствительность экспресс-тестов в среднем равна 80%. Лучше всего они срабатывают в первую неделю заболевания, потому что в это время количество антигенов достигает пика. Через 7 дней их концентрация уменьшается, и экспресс-анализ может их вообще не «увидеть».
Чувствительность ПЦР-исследования — 100%. Оно обнаруживает вирус еще до появления типичной симптоматики. Крайне редко результат бывает ложноотрицательным (в частности, когда у пациента взяли недостаточно биологического материала).
ИФА показывает, что человек болел коронавирусом в недалеком прошлом или болен до сих пор (на поздней стадии инфекционного процесса). Если иммуноферментный тест пройти сразу после заражения, он будет отрицательным, поскольку антитела появляются минимум через 7 дней после инфицирования.
Обратившись в «Медилабс», вы получите подробную информацию о том, какой именно тест на коронавирус в Киеве целесообразно пройти в вашей ситуации. Отделения диагностического центра работают также в Виннице и Хмельницком.
Источник: МинФин