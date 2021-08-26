Быстрая диагностика коронавирусу в Киеве

Своевременное обследование на коронавирус — весомый вклад каждого из нас в борьбу с пандемией. Личную и коллективную.

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Чем скорее заболевший узнает, поразил его SARS-CoV-2 или нет, тем быстрее сможет получить надлежащую медицинскую помощь и вылечиться. Благодаря тщательной диагностике удается выявлять носителей вируса, изолировать их от здоровых людей, замедляя темпы распространения заболевания.

Поэтому важно понимать, какой именно тест на COVID-19 и в какой ситуации необходимо сдавать, и куда обращаться с этой целью.

Кому обязательно нужно обследоваться?

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и решениями украинского правительства, тестироваться должны:

Больные воспалением легких.

Люди старше 60 лет, если у них появились признаки простуды.

Представители всех возрастных категорий, если в течение нескольких суток подряд у них держится высокая температура, появились сухой кашель и боль в груди, сопровождающиеся потерей вкуса, обоняния.

Лица, контактировавшие с больными COVID-19.

Украинцы, которые только что (в ближайшие 14 дней) вернулись из-за границы или непосредственно общались с такими людьми.

Те, кто собирается выезжать за пределы страны.

Чтобы избежать непредвиденных осложнений, анализ на коронавирус назначают пациентам в контексте подготовки к хирургическим операциям.

Какими способами обнаруживают SARS-CoV-2 в организме?

Используются три типа тестов, которые позволяют диагностировать коронавирусную болезнь:

Антиген-анализ. Это экспресс-методика, обеспечивающая готовый результат через 15−30 минут после взятия мазка из носо- или ротоглотки. Показывает, содержатся ли в полученных образцах особые вирусные белки — антигены.

Исследование методом ПЦР (то есть полимеразной цепной реакции). Позволяет выявлять в мазках из рото- или носоглотки вирусный генетический материал (РНК). Пациент получает ответ через сутки после сдачи анализа. Если результаты нужны срочно, то через 7−12 часов, за дополнительную плату.

Иммуноферментный анализ. Показывает, есть ли в кровяном русле человека антитела к коронавирусу. Такие белки появляются у людей, которые уже переболели, и некоторое время защищают их от повторного заражения. Для проведения исследования требуется венозная кровь.

Сдать тест на коронавирус в Киеве жители и гости столицы могут в современной лаборатории «Медилабс». Здесь проводятся все виды исследований, выдается справка о ПЦР-анализе для выезда за границу на украинском и английском языках (перевод бесплатный).

Лаборатория официально уполномочена снимать пациентов с самоизоляции.

Бывают ли результаты ошибочными?

Любой тест может дать неправильный результат, если пациент не придерживался правил подготовки к нему, а лаборант нарушил порядок проведения исследования.

Чувствительность экспресс-тестов в среднем равна 80%. Лучше всего они срабатывают в первую неделю заболевания, потому что в это время количество антигенов достигает пика. Через 7 дней их концентрация уменьшается, и экспресс-анализ может их вообще не «увидеть».

Чувствительность ПЦР-исследования — 100%. Оно обнаруживает вирус еще до появления типичной симптоматики. Крайне редко результат бывает ложноотрицательным (в частности, когда у пациента взяли недостаточно биологического материала).

ИФА показывает, что человек болел коронавирусом в недалеком прошлом или болен до сих пор (на поздней стадии инфекционного процесса). Если иммуноферментный тест пройти сразу после заражения, он будет отрицательным, поскольку антитела появляются минимум через 7 дней после инфицирования.

Обратившись в «Медилабс», вы получите подробную информацию о том, какой именно тест на коронавирус в Киеве целесообразно пройти в вашей ситуации. Отделения диагностического центра работают также в Виннице и Хмельницком.

Источник: МинФин