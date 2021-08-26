11% молодых американцев потратили федеральные пособия на криптовалюту (исследование)

Свыше 10% американцев в возрасте от 18 до 34 лет потратили федеральные пособия на криптовалюту. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Momentive, пишет Bloomchain.

Фото: psm7.com

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В ходе работ специалисты провели опрос среди 5530 американцев. Оказалось, что 11% из участников исследования предпочли использовать выданные правительством США на фоне коронакризиса пособия для покупки криптовалюты.

Что еще узнали аналитики

Исследователи обратили внимание на то, что около 60% молодых американцев, которые вложились в цифровые активы, рассматривают новый финансовый инструмент для долгосрочных инвестиций. Только 21% респондентов рассказали о том, что они не планируют удерживать деньги в криптовалютах в течение продолжительного периода времени.

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В Momentive обратили внимание на рост числа криптоинвесторов. Еще в марте 2020 года цифровые активы выбирали только около 7,5% получателей федеральных пособий.

Аналитики отметили, что мужчины инвестируют в криптовалюту почти в 2,5 раза чаще, чем женщины. При этом, как правило, цифровые активы выбирают молодые участники рынка. Например, в возрастной категории 18−34 лет около 15% получателей федеральных пособий потратили их на криптовалюты. В группе старше 65 лет лишь 4% участников рынка решили использовать чеки для покупки цифровых активов.

Также в Momentive выяснили, что около половины инвесторов криптовалют, с которыми им удалось поговорить, начали вкладывать деньги в новый финансовый инструмент в течение года.

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Всего больше половины респондентов задействовали полученные чеки для инвестиций.

Помимо криптовалюты, участники опроса также вкладывали деньги в акции (15%), паевые инвестиционные фонды (9%) и торгуемые на бирже фонды (6%).

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Источник: МинФин