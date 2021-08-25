Vodafone покупает интернет-провайдера Vega

Антимонопольный комитет разрешил Vodafone Украина купить контрольный пакет акций Фарлеп-Инвест (телеком-компания Vega) Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Фото: delo.ua

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Что известно

Общая доля концентрации не будет превышать 11% рынка, считают в АМКУ.

В регуляторе пришли к выводу, что сделка не приведет к монополизации рынка телеком услуг. Там считают, что покупка наоборот ускорит развитие сферы услуг и повысит их качество.

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При этом деятельность Vodafone и Vega пересекается на ряде рынков телеком услуг, добавили в АМКУ.

На всех рынках, кроме рынка услуг терминации голосового трафика работает много конкурентов. Они предлагают аналогичные услуги, объяснили в комитете.

Источник: МинФин