Финансы
Курс валют на вечер 25 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил 6 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 10 копеек в покупке и в продаже.
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Валюта
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Открытие 25 августа
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Закрытие 25 августа
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Изменения
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доллар
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26,66/26,68
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26,72/26,74
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6/6
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евро
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31,28/31,31
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31,38/31,41
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10/10
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рубль
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0,3611/0,3615
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0,3610/0,3614
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0,0001/0,0001
Напомним, 20 августа торги завершились в диапазоне 26,6750−26,6950 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1483−31,1717 грн/евро, торги по рублю — 0,3586−0,3592 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,65−26,82 гривны. Евро покупают по 31,05 гривны, продают по 31,40 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,78−26,90 гривны, евро — 31,10−31,35 гривны.
Источник: МинФин