Финансы

Курс валют на вечер 25 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар прибавил 6 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 10 копеек в покупке и в продаже.

0

Валюта

Открытие 25 августа

Закрытие 25 августа

Изменения

доллар

26,66/26,68

26,72/26,74

6/6

евро

31,28/31,31

31,38/31,41

10/10

рубль

0,3611/0,3615

0,3610/0,3614

0,0001/0,0001

Напомним, 20 августа торги завершились в диапазоне 26,6750−26,6950 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1483−31,1717 грн/евро, торги по рублю — 0,3586−0,3592 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,65−26,82 гривны. Евро покупают по 31,05 гривны, продают по 31,40 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,78−26,90 гривны, евро — 31,10−31,35 гривны.

Источник: МинФин

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