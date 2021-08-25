Главное за среду: курс доллара, контроль за доходами граждан и деньги от МВФ

Полный контроль. Минфин готовит законопроект о косвенных методах определения доходов

Министерство финансов начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов, документ может быть представлен в текущем году. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

Он указал, что введение косвенных методов выявления доходов были основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

Также сегодня стало известно, что Минфин утвердил форму отчета для «нулевого декларирования».

Прибыль банков выросла почти до 40 миллиардов — НБУ

В январе-июле чистая прибыль украинских банков составил 39,765 млрд грн, что почти на 40,1% больше, чем годом ранее (28,389 млрд грн). Об этом говорится в данных Нацбанка.

В январе — июне 2021 платежеспособные банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года — 23,8 млрд. грн.

День Независимости: при чем здесь курс доллара и чего ждать от валютного рынка

Четыре выходных дня по случаю 30-летия независимости Украины нарушили привычный расклад на валютном рынке. В этот раз календарный фактор серьезно повлияет на курсообразование.

По прогнозам «Минфина», 25−28 августа коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 26,55 — 26,85 гривен, а евро — в пределах 30,85 — 31,45 гривен.

Минфин: Средства от МВФ поступили на счет Украины

Украина получила от МВФ более $2,7 млрд результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ. Средства поступили на счет Украины. Говорится в сообщении Министерства финансов.

Источник: МинФин