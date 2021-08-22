Топ-мнеджер НБУ стал членом правления Ощадбанка
Наблюдательный совет Ощадбанка 19 августа назначил победителя конкурса Олега Стринжу членом правления банка, ответственным за финансовый блок. Об этомсообщает пресс-служба госбанка.
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Кандидатура Стринжи согласована с Нацбанком.
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Кто такой Стринжа
Стринжа начнет работу на новой должности 1 сентября 2021 года. Контракт рассчитан на 5 лет.
Имеет более чем 25-летний опыт работы в банковском секторе, в частности, работал в банках «Сосьете Женераль Украина» (Франция), ING Банк Украина (Нидерланды), «Пекао Украина» (Польша).
Занимал должность директора финансового департамента, член правления Универсал Банка, был заместителем председателя правления по финансовым и административным вопросам банка «Ренессанс Капитал».
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Более 6 последних лет Стринжа работал директором департамента финансового контроллинга НБУ и отвечал за планирование, контроль и анализ административных расходов, а также за процессы финансового прогнозирования, подготовки управленческой финансовой отчетности и управления собственным капиталом НБУ.
Чем будет заниматься в банке
Главными задачами Стринжи на новой должности будут введение функции управленческого учета и модернизация функции управления финансами Ощадбанка, что имеет целью повышения его эффективности и финансовой устойчивости, добавили в банке.
Источник: МинФин