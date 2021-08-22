Потребительские настроения ухудшились. Что ждут украинцы от экономики

Индекс потребительских настроений сократился на 1,7 пунктов до 71,3 пункта в июле из-за ожиданий ухудшения личного материального положения и снижением оценки перспектив развития экономики страны в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.

Фото: rau.ua

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Как изменились показатели

Так, индекс ожиданий изменений личного материального положения сократился до 75,3 пункта в июле с 79,4 пункта в июле.

Индекс ожиданий развития экономики в ближайший год сократился на 0,9 пунктов до 65,9 пунктов, в ближайшие пять лет — упал на 3,6 пункта до 78,8 пунктов.

Общий индекс экономических ожиданий в июле составил 73,3 пункта, что на 2,6 пункта меньше июньского показателя.

Оценка текущего материального положения незначительно улучшилась по сравнению с июнем.

В частности, индекс текущего личного материального положения составил 61,2 пункта, что на 0,2 пункта выше показателя индекса в июне.

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Индекс целесообразности крупных покупок вырос на 0,2 пункта до 75,2 пункта.

Что ждут от курса гривны

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,4 п. и составляет 139,4.

«Большинство составляющих индекса потребительских настроений в июле остаются стабильными и не изменились по сравнению с июнем. Однако тенденция к уменьшению индекса ожиданий изменения личного материального положения, может быть связана с ростом цен на газ», — прокомментировали показатели аналитики Info Sapiens.

Напомним

В марте, согласно индексу потребительских настроений, увеличилось количество украинцев, которые считают нецелесообразным делать дорогостоящие покупки в период карантинных ограничений.

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В апреле увеличилось количество украинцев, уверенных, что в экономике закончился кризис и начинается период роста.

В мае вернулся пессимизм, и украинцы негативно оценили перспективы развития экономики.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин