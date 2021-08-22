Бюро экономической безопасности получило главу

Кабинет министров избрал Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности, сообщает Экономическая правда, ссылаясь на свои источники в правительстве и «Слуге народа».

Фото: daily.rbc.ua

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Мельник — глава Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Ему 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

В финале конкурса с Мельником соревновались член Совета Нацбанка и советник министра финансов Василий Горбаль и прокурор из Офиса генерального прокурора Аттила Ковчи.

Контекст

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-их, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Создание Бюро экономической безопасности (или аналогичного органа) вместо существующей налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.

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К полномочиям Бюро экономической безопасности относятся:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Источник: МинФин