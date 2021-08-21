Украина — на четвертом месте рейтинга по использованию криптоактивов

Украина заняла 4-ю позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году, согласно данным американской аналитической компании Chainalysis. Об этом сообщает Минцифры.

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Украина опередила таких мощных игроков на международном крипторынке, как Соединенные Штаты Америки и Китай, уступив, однако, Вьетнаму, Индии и Пакистану, занявшие первое, второе и третье место соответственно.

В прошлом году Китай занял четвертое место по глобальному индексу внедрения, а США — шестое. В этом году США занимают восьмое, а Китай — 13 место в соответствующем рейтинге.

Согласно аналитическому отчету Chainalysis, в Украине наибольший объем транзакций с криптоактивамы среди участников рынка в мире. Кроме этого, наша страна вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году.

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«Благодаря данным блокчейн-компании Chainalysis мы знаем, что украинцы активно пользуются криптоактивамы и умеют на них зарабатывать. Одна из приоритетных целей нашего министерства — обеспечить все необходимые условия для деятельности и развития криптокомпаний в Украине. Я убежден, что создание качественно правового поля для работы на рынке виртуальных активов усилит позиции Украины как юрисдикции на международной карте», — сказал заместитель Министра по вопросам развития IT Александр Борняков.

Четвертая ступенька, которую заняла Украина в рейтинге, свидетельствует о стремлении наших граждан к использованию криптоактивов и необходимость создания механизмов для дальнейшего развития криптоиндустрии в нашей стране, заявляет Министерство

Ведущая блокчейн-компания Chainalysis ежегодно публикует аналитические отчеты об уровне распространения криптоактивов среди бизнеса и населения. Американские блокчейн-специалисты отмечают, что внедрение и использование криптоактивов стремительно возросло за последний год, а изменения в странах, способствующих этому, свидетельствуют о том, что криптоактивы — действительно глобальное явление.

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Источник: МинФин