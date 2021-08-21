Уже 26 инвесторов обратились к «инвест-няням»

Инвесторы подали 26 заявок на получение государственной поддержки инвестиционных проектов на сумму $1,7 млрд согласно Закону «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями». Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на интервью с исполнительным директором UkraineInvest Сергеем Цивкачем.

Фото: intvua.com

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В июле Цивкач отмечал, что UkraineInvest получил 23 заявки на инвестпроекты от потенциальных инвесторов на общую сумму $1,35 млрд. Он добавил, что летом бизнес-активность не так высока и многие инвесторы ожидали принятия всех подзаконных актов по закону об «инвест-нянях». Последний из документов был принят 11 августа.

В лидерах — перерабатывающая отрасль

«У нас два „чемпиона“: промышленная переработка и агропереработка. Оба направления подпадают под одну сферу экономики — „перерабатывающая отрасль“. По производству/перерабатывающей промышленности пока у нас в работе 9 проектов на общую сумму $516 млн. Еще 9 проектов, но уже на сумму $ 534 млн — это агропереработка. Логистика — 5 проектов на сумму $531 млн, остальное — транспорт и туризм на $38 млн», — уточнил Цивкач.

Однако исполнительный директор UkraineInvest уточнил, что в этот список не попали крупные проекты, например, по добыче железной руды. Это связано с тем, что такие проекты могут быть на общую сумму более $1 млрд и их рассматривают отдельно.

Кого ждут

Что же касается направлений, по которым в UkraineInvest хотели бы видеть больше заявок, то Цивкач выделил R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), которые также подпадают под действие закона об «инвестнянях».

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«Только недавно мы разговаривали с представителем украинского бизнеса из сферы IT и кибербезопасности. Говорили о том, что было бы интересно начать такой проект. Еще один проект, который может попасть под нашу программу, — это американский университет American University Kyiv строящийся сейчас в Киеве. Предварительно там инвестиций более $20 млн. Таких проектов мы бы тоже хотели видеть больше, потому что это способствует развитию науки, инноваций, создает устойчивое поколение профессионалов в нашей стране», — подчеркнул он.

Напомним

Верховная Рада 2 марта приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестпроектов с большими инвестициями, известные как законопроекты об инвестиционных нянях.

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», который Рада приняла в декабре 2020 года.

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17 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Зеленский, еще во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2020 года, заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину.

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Источник: МинФин