Во что инвестирует Уоррен Баффет во время инфляции

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет считает, что некоторые бизнесы переживают инфляцию лучше других, пишет CNBC.

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Инфляция продолжает влиять на все отрасли. Дорожает все — от подержанных машин до продуктов. В июле индекс потребительских цен поднялся на 5,4% по сравнению с июлем 2020. Это самый большой скачок цен с 2008 года.

Хотя некоторые экономисты и другие финансовые эксперты говорят, что нынешний темп инфляции не должен вызывать беспокойства, игнорировать рост цен становится практически невозможно.

Если же говорить об инвестициях, CEO Berkshire Hathaway Уоррен Баффет считает, что знает, во что инвестировать и от чего держаться подальше во время инфляции.

Лучший бизнес тот, который вы покупаете один раз

На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2015 году Баффетта спросили, какие из его активов лучше чувствуют себя в период высокой инфляции.

«Лучший бизнес в период инфляции — это тот, который вы покупаете один раз, и потом не должны делать капитальные вложения. Любой бизнес, требующий серьезных капиталовложений — это, как правило, плохая инвестиция во время инфляции. И часто это просто плохая инвестиция», — ответил тогда Баффет.

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Коммунальные предприятия или железные дороги «продолжают съедать все больше средств» и не приносят значительной прибыли, объяснил он. Лучше вкладывать в компании, с которыми у людей есть какая-то эмоциональная связь.

Бренд и недвижимость

«Бренд — это замечательная вещь во время инфляции», — считает Баффет. Конечно, большинство обычных инвесторов не могут купить бренд, но они могут покупать акции в компаниях, которые им нравятся. Иметь в собственности долю «замечательного бизнеса» полезно, так как спрос на его продукты остается независимо от стоимости доллара.

Еще одним выгодным активом в период инфляции является недвижимость. Ее покупка — это «разовые расходы» для инвестора, и она имеет дополнительное преимущество — ее можно перепродать.

Индексные фонды

Однако лучший способ действий для большинства инвесторов — это не выбирать отдельные акции, которые, по их мнению, принесут хорошие результаты, а инвестировать в индексные фонды, которые являются гораздо менее рискованными.

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Эти фонды включают акции каждой компании в индексе, что автоматически делает их диверсифицированными. Например, S&P 500 включает такие известные компании как Apple, Coca-Cola и Google.

Для людей, которые стремятся накопить средства на пенсию, диверсифицированные индексные фонды — это практически всегда самая оптимальная опция — считает Баффетт.

Источник: МинФин