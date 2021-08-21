СНБО поручил правительству разобраться с долгами МАУ

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину урегулировать ситуацию с долгами «Международных авиалиний Украины» перед аэропортом «Борисполь» и «Украэрорухом». Об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО заявил секретарь совета Алексей Данилов.

Фото: suspilne.media

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По его словам, у государственных предприятий «Украэроруха» и аэропорта «Борисполь» образовались долги из-за невыполнения МАУ обязательств перед ними. Кроме того компания не платит сборы в государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

Секретарь СНБО заявил, что существует угроза «внезапного прекращения» внутреннего и внешнего авиасообщения крупнейшим авиаперевозчиком Украины.

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СНБО поручил Кабинету Министров Украины принять безотлагательные меры для обеспечения безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков.

«На это КМУ отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что та ситуация, которую мы в свое время имели с Аэросвитом, чтобы она у нас в ни в коем случае не повторялась», — сказал Данилов.

Напомним

Авиакомпания «МАУ» завершила 2020 с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году. Задолженность авиакомпании перед госпредприятием по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») составляет около 1 млрд грн.

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Источник: МинФин