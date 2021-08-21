Финансы

Нацкомиссия аннулировала лицензию финкомпании «Новий Львів»

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Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию ООО «Финансовая компания «Новий Львів». Компания должна немедленно прекратить осуществление деятельности по управлению имуществом на финансовом рынке. Говорится в сообщении комиссии.

Фото: new-lviv.com.ua

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Что известно

Лицензия ООО «Финансовая компания «Новий Львів» (идентификационный код юридического лица — 37964899) на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала — деятельности по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью является аннулированной.

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Ключевой целью создания фонда финансирования строительства (ФФС) является получение доверителями/инвесторами в их собственность жилья или других объектов инвестирования.

Комиссия призывает граждан быть осмотрительными перед тем, как инвестировать свои средства!

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Источник: МинФин

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