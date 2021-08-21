Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 5 раз

Национальный банк за период с 16 по 20 августа выкупил на межбанковском валютном рынке $118 млн, что в 4,6 раз больше, чем неделей ранее. При этом регулятор валюту не продавал. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:

главные новости про инвестиции и финансы

В том числе $15 млн было приобретено в ходе интервенций с выбором лучшего курса, а $103 млн — по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,38 млрд, продал — $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни незначительно укрепился — с 26,6931 грн/$ в начале недели до 26,6718 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 20 августа.

Неделей ранее, с 9 по 13 августа, Нацбанк выкупил на межбанке $25,5 млн.

Со 2 по 6 августа НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $76,3 млн, а на неделе с 26 по 30 июля — $136 млн.

Читайте также: Курс опять подрос на межбанке или как Нацбанк страхует доллар

Источник: МинФин