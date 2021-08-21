Маск объявил о создании человекоподобного робота Tesla Bot (видео)

Tesla построит гуманоидного робота. Об этом заявил в выступлении Дне искусственного интеллекта генеральный директор компании Илон Маск, передает CNBC.

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Прототип человекоподобного Tesla Bot появится в 2022 году, сказал миллиардер.

Детали

Предприниматель отметил, что робот не заменит людей на производстве электромобилей, котором занимается его компания.

«Он должен быть в состоянии, пожалуй, сходить в магазин и купить мне продукты, как-то так», — сказал Маск.

Он добавил, что робот «предназначен для того, чтобы быть дружелюбным и ориентироваться в мире людей, а также решать опасные, повторяющиеся и скучные задачи». По словам миллиардера, робот под кодовым названием «Оптимус» основан на тех же чипах и датчиках, которые электромобили Tesla используют для беспилотного вождения.

По описанию Маска, голова робота будет оснащена экраном для отображения полезной информации. Tesla проектирует андроида таким образом, чтобы люди могли убежать от него или одолеть его в случае физического контакта.

Продемонстрированные разработчиками слайды показали, что робот сможет переносить до 20 кг, поднимать до 68 кг, а сам будет весить около 57 кг.

Робот сможет бежать со скоростью чуть более 8 км в час, сказал Маск. Он подчеркнул, что во время презентации рядом с ним стоял человек, одетый в костюм робота, а настоящий прототип компания представит позже.

Источник: МинФин