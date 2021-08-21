Когда Украине будет 50. Читатели «Минфина» спрогнозировали, каким будет курс гривны через 20 лет

Независимая Украина празднует 30-летие с официальным курсом 26,65 грн/$. Хотя на заре, сразу после введения национальной валюты, ее курс был куда крепче — 1,8 грн/$. «Минфин» попросил читателей заглянуть в будущее и дать прогноз курса гривны через 20 лет. Вот что получилось.

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Почти 62% пользователей «Минфина» пророчит серьезную девальвацию национальной валюты. Более 18% читателей высказали мнение, что в 2041 год за один доллар будут давать 40−45 грн.

Пессимистов, которые прогнозируют падение курса до 50−60 грн/$, оказалось значительно больше — 43%. Возможно, они напророчили бы гривне и более серьезное падение. Но более низких значений в опросе «Минфина» не было.

Радует, что каждый десятый читатель оказался оптимистом. Чуть более 5% респондентов верит, что через 20 лет доллар снова будет стоить 10−15 грн. А 4,3% проголосовало за курс 2−3 грн/$.

Какая валюта будет иметь статус мировой резервной

Оказалось, что читатели «Минфина» твердо верят в американскую валюту. Каждый второй участник опроса высказался за то, что доллар останется главной резервной валютой и через 20 лет.

Интересно, что около 19% прогнозируют господство криптовалют.

Почти 5% респондентов не видят в качестве резервной ни одну из предложенных валют. Возможно, они верят, что этот статус получит гривна?

Узнаем через 20 лет.

Источник: МинФин