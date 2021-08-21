Киев — на втором месте в мире по уровню развития шеринговой экономики

Киев разделил с Сан-Паулу, Варшавой, Вильнюсом и Ригой второе место в рейтинге городов по уровню развития шеринговой экономики, свидетельствуют результаты исследования Sharing Economy Index 2021, составленном глобальной группой защиты прав потребителей Consumer Choice Center (CCC). Об этом пишет Investory.news.

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Высокое место в рейтинге Киева авторы исследования объясняют характерным для стран Восточной Европы низким уровнем государственного или муниципального регулирования шеринговым активности.

Даже ограничительная мера киевской власти — подписание меморандума с операторами электросамокатов по введению лимита скорости скутеров — никак не повлияла на оценку потребителей доступности данного вида сервиса, указывают в ССС.

Именно оценка потребителями удобства шеринговых услуг определяет место города в глобальном рейтинге. Оцениваются пять видов услуг: службы такси и доставки, такие как Uber, Bolt и т. п., аренда жилья (например, Airbnb), автошеринг (напр. BalBlaСar), электросамокаты, и шеринговые спортзалы. Максимальная оценка — 100 баллов. Киев набрал 95 баллов. Оценивалось 50 самых динамичных городов в мире.

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Как на шеринговую экономику повлиял коронакризис

Авторы исследования отмечают, что шеринговоя экономика — это одна из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Как рассказал ССС анонимный водитель Bolt из Львова «если до пандемии провести день водителем Bolt или Uber было выгодно, то во время карантина из-за низкого спроса заработка хватало только на то, чтобы заплатить за топливо».

Эта тенденция была характерна для всего мира. Кроме того, за период пандемии было введено ряд ограничений на шеринговые активности.

Например, Амстердам практически на год запретил онлайн сервисы по аренде жилья, в частности Airbnb. В Лондоне ввели обязательное лицензирование для пользователей электросамокатов. Новые виды ограничений появились в Минске, Валлетте, Гааге, Братиславе, Любляне, Никосии, Софии, Токио, Афинах и Люксембурге.

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Авторы исследования отмечают, что даже в период ограничений, шеринговая экономика сумела приспособиться к новым условиям. Подтверждением этому являются высокие доходы сервисов доставки.

Напомним

Шеринговая экономика (также известная как «совместное потребление») — система, которая предусматривает предоставление товаров или услуг в краткосрочную аренду.

Успешными примерами шеринга являются сервисы такси, вроде Uber, или сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb.

Источник: МинФин