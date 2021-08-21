АМКУ разрешил казахам купить Portmone

Антимонопольный комитет предоставил компании Kaspi Pay (Казахстан) разрешение на приобретение акций кипрской компании Budus Investments Ltd, которой в Украине принадлежит ООО «Портмоне Онлайн». Соответствующее решение АМКУ одобрил на заседании 19 августа.

Фото: ua-retail.com

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Что известно

«Предоставлено разрешение ООО «Kaspi Pay”(г.Алматы, Республика Казахстан) на приобретение акций компании «Budus Investments Limited» (г.Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — говорится в решении.

АМКУ также предоставил разрешение физическому лицу — гражданину Украины на назначение на должность директора ООО «Портмоне Онлайн» (г. Киев, Украина.), который занимает должность заместителя председателя правления акционерного общества «Kaspi.kz» (г… Алматы, Республика Казахстан).

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Предыстория

27 июля стало известно, что Kaspi Pay, дочерняя компания Kaspi. kz, подписала договор купли-продажи с целью приобретения 100% группы Portmone.

Казахский проект Kaspi. kz одновременно является Super App, Marketplace, Fintech & Payments. Этим приложением пользуется 10,2 млн клиентов.

Половину чистого дохода компании генерирует финтех, 29% — платежи, 21% — маркетплейс.

Kaspi.kz называют казахским сочетанием украинского финтех monobank и украинского ритейлера-маркетплейса Rozetka.

ООО «Портмоне» основано в 2002 году. Компания принадлежит на 99,9% кипрской Budus Investments Ltd. и на 0,1% — ООО «Будус-Инвест».

По данным YouControl, в кипрской компании по 32,5% принадлежат украинцу Александру Мунтяну и чеху Камилу Гоцу.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин