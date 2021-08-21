АМКУ разрешил казахам купить Portmone
Антимонопольный комитет предоставил компании Kaspi Pay (Казахстан) разрешение на приобретение акций кипрской компании Budus Investments Ltd, которой в Украине принадлежит ООО «Портмоне Онлайн». Соответствующее решение АМКУ одобрил на заседании 19 августа.
Фото: ua-retail.com
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Что известно
«Предоставлено разрешение ООО «Kaspi Pay”(г.Алматы, Республика Казахстан) на приобретение акций компании «Budus Investments Limited» (г.Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — говорится в решении.
АМКУ также предоставил разрешение физическому лицу — гражданину Украины на назначение на должность директора ООО «Портмоне Онлайн» (г. Киев, Украина.), который занимает должность заместителя председателя правления акционерного общества «Kaspi.kz» (г… Алматы, Республика Казахстан).
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Предыстория
27 июля стало известно, что Kaspi Pay, дочерняя компания Kaspi. kz, подписала договор купли-продажи с целью приобретения 100% группы Portmone.
Казахский проект Kaspi. kz одновременно является Super App, Marketplace, Fintech & Payments. Этим приложением пользуется 10,2 млн клиентов.
Половину чистого дохода компании генерирует финтех, 29% — платежи, 21% — маркетплейс.
Kaspi.kz называют казахским сочетанием украинского финтех monobank и украинского ритейлера-маркетплейса Rozetka.
ООО «Портмоне» основано в 2002 году. Компания принадлежит на 99,9% кипрской Budus Investments Ltd. и на 0,1% — ООО «Будус-Инвест».
По данным YouControl, в кипрской компании по 32,5% принадлежат украинцу Александру Мунтяну и чеху Камилу Гоцу.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин