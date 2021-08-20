МВФ приостановил доступ Афганистана к своим средствам

Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к своим ресурсам в связи с неопределенной политической ситуацией в стране после захвата власти в стране движением «Талибан». Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: bbc.com

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«В настоящее время в международном сообществе существует неопределенность относительно признания правительства в Афганистане, в связи с чем страна не имеет доступа к SDR (специальные права заимствования) или другим ресурсам МВФ», — заявила представительница фонда.

В пролете

На 23 августа запланировано распределение SDR на сумму $650 млрд среди всех имеющих на это право членов МВФ. Талибы не смогут получить доступ к доле Афганистана, составляющей, по словам бежавшего за границу главы афганского Центрального банка Аджмала Ахмади, $340 млн.

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Также будет приостановлена кредитная программа МВФ в размере $370 млн, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Предыстория

США блокировали доступ представителям «Талибана» к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой и американскими банками.

«Любые активы Центрального банка, которыми правительство Афганистана располагает в Соединенных Штатах, не будут предоставлены талибам», — заявил представитель администрации президента Джо Байдена.

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Кроме того, американский Минфин на прошлой неделе после захвата «Талибаном» ряда провинциальных центров в Афганистане принял экстренное решение о прекращении поставок в страну наличных долларов во избежание попадания денег в руки талибов. Очередная партия валюты уже была подготовлена к отправке, говорится в сообщении агентства.

Ахмади, который бежал из страны в воскресенье, сказал журналистам, что резервы афганского ЦБ составляют около $9 млрд, но почти все они размещены за пределами страны, в том числе $7 млрд в Штатах.

«С принятием США мер по блокированию доступа к этим резервам талибам доступны около 0,1% от их объема», — приводит его слова Dow Jones.

В воскресенье талибы взяли Кабул, под властью боевиков оказался весь Афганистан. Президент Ашраф Гани и многие другие представители афганского правительства сбежали из страны.

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Будучи одной из беднейших стран мира, Афганистан в значительной степени зависит от международной помощи. На ее средства, по данным Всемирного банка, приходится почти 43% ВВП страны, который в 2020 году составлял $19,81 млрд.

После прихода к власти талибов несколько стран, в том числе одна из важнейших стран-доноров Германия, объявили, что заморозят программы помощи Афганистану.

Источник: МинФин