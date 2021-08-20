Финансы
Курс валют на вечер 20 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил 1 копейку на покупке и продаже, евро подешевел на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.
0
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Валюта
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Открытие 20 августа
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Закрытие 20 августа
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Изменения
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доллар
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26,66/26,68
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26,67/26,69
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1/1
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евро
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31,15/31,17
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31,14/31,17
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1 /0
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рубль
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0,3586/0,3590
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0,3586/0,3592
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0/0,0002
Напомним, 19 августа торги завершились в диапазоне 26,6500−26,6700 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1805−31,2039 грн/евро, торги по рублю — 0,3591−0,3594 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,61−26,80 гривны. Евро покупают по 31,00 гривны, продают по 31,32 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,85 гривны, евро — 30,97−31,30 гривны.
Источник: МинФин