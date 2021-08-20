Курс валют на вечер 20 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар прибавил 1 копейку на покупке и продаже, евро подешевел на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

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Валюта Открытие 20 августа Закрытие 20 августа Изменения доллар 26,66/26,68 26,67/26,69 1/1 евро 31,15/31,17 31,14/31,17 1 /0 рубль 0,3586/0,3590 0,3586/0,3592 0/0,0002

Напомним, 19 августа торги завершились в диапазоне 26,6500−26,6700 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1805−31,2039 грн/евро, торги по рублю — 0,3591−0,3594 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,61−26,80 гривны. Евро покупают по 31,00 гривны, продают по 31,32 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,85 гривны, евро — 30,97−31,30 гривны.

Источник: МинФин