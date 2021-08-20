Финансы
Курс валют на вечер 19 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 12 копеек в покупке и в продаже.
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Валюта
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Открытие 19 августа
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Закрытие 19 августа
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Изменения
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доллар
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26,60/26,62
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26,65/26,67
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5/5
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евро
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31,06/31,08
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31,18/31,20
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12/12
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рубль
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0,3590/0,3594
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0,3591/0,3594
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0,0001 /0
Напомним, 18 августа торги завершились в диапазоне 26,6050−26,6250 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1757−31,1991 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3616 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,60−26,79 гривны. Евро покупают по 31,02 гривны, продают по 31,35 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,85 гривны, евро — 31,02−31,30 гривны.
Источник: МинФин