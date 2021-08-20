Курс валют на вечер 19 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 12 копеек в покупке и в продаже.

0

Валюта Открытие 19 августа Закрытие 19 августа Изменения доллар 26,60/26,62 26,65/26,67 5/5 евро 31,06/31,08 31,18/31,20 12/12 рубль 0,3590/0,3594 0,3591/0,3594 0,0001 /0

Напомним, 18 августа торги завершились в диапазоне 26,6050−26,6250 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1757−31,1991 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3616 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,60−26,79 гривны. Евро покупают по 31,02 гривны, продают по 31,35 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,85 гривны, евро — 31,02−31,30 гривны.

Источник: МинФин