Финансы

Курс валют на вечер 19 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар прибавил 5 копеек на покупке и продаже, евро подорожал на 12 копеек в покупке и в продаже.

0

Валюта

Открытие 19 августа

Закрытие 19 августа

Изменения

доллар

26,60/26,62

26,65/26,67

5/5

евро

31,06/31,08

31,18/31,20

12/12

рубль

0,3590/0,3594

0,3591/0,3594

0,0001 /0

Напомним, 18 августа торги завершились в диапазоне 26,6050−26,6250 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1757−31,1991 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3616 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,60−26,79 гривны. Евро покупают по 31,02 гривны, продают по 31,35 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,85 гривны, евро — 31,02−31,30 гривны.

Источник: МинФин

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