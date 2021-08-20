Главное за неделю: рейтинг банков, налоговая амнистия, взлет Cardano и реакция рынков на события в Афганистане

Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал: monobank догнал Райффайзен по лояльности вкладчиков

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за второй квартал 2021 года. Пять первых мест по-прежнему за банками с западным капиталом. Лидер — Райффайзен Банк. Однако произошло немало интересных изменений.

Эксперты рассказали, какие акции взлетят на событиях в Афганистане

Приход Талибана к власти в Афганистане не спровоцирует скачок цен на нефть и золото на мировых рынках. Однако могут подорожать акции ключевых военных компаний США, — такое мнение высказали эксперты, с которыми пообщался «Минфин».

Что интересного для мира есть на территории, ныне контролируемой «Талибаном», и кто первым способен к этому дотянутся,читайте здесь.

Налоговая амнистия: как переиграть фискалов и финмониторинг

До старта кампании нулевого декларирования остались считанные дни. Уже с 1 сентября те, кто не платил налоги со своих доходов, могут отбелить купленные на них активы. От проведения налоговой амнистии государство выиграет в любом случае.

Главный вопрос, который сейчас задают себе тысячи владельцев таких активов — стоит ли соглашаться на предложение государства? — «Минфин» выяснял ответ у лучших юристов страны.

Криптовалюта Cardano взлетела на 16%. Капитализация составляет почти $80 миллиардов

За последние сутки криптовалюта Cardano (ADA) подорожала на 16,066% и обновила исторический максимум. Капитализация достигла $79,9 млрд.

Что в Украине можно купить за криптовалюту: рассказываем все об этом сервисе

«Минфин» насчитал более 80 украинских компаний, которые предлагают свои товары и услуги за криптовалюту. Мы решили проверить, действительно ли в Украине уже можно рассчитываться биткоином и удобно ли это делать.

Как оказалось, абсолютное большинство компаний, которые когда-то заявляли о готовности принимать «крипту», сейчас этого не делают. Мы установили, что только в 14 компаниях действительно можно рассчитаться токенами.

Минсоц подсчитал, сколько нужно откладывать с зарплаты на пенсию 7 тыс грн

В Украине планируют внедрить систему накопительных пенсий. Как это будет происходить, сколько нужно зарабатывать и откладывать, чтобы обеспечить себе достойную старость, подсчитало Министерство социальной политики.

В Киеве заблокировали финансовую пирамиду. Мошенники обещали доход от торговли валютами (видео)

В столице сотрудники киберполиции заблокировали финансовую онлайн-пирамиду, которую создали трое жителей Харькова и Сум. Они предлагали гражданам зарабатывать на торговле валютами.

Инвесторы перечисляли средства на счета организаторов, однако в дальнейшем мошенники «исчезали» вместе с деньгами.

Заболеваемость ковид снова растет: какими будут новые локдауны

В Украине в очередной раз продлили карантин — по решению Кабмина сроки его окончания отодвинули на 1 октября. «Минфин» разбирался, как он будет работать, есть ли угроза нового «закрытия» страны или отдельных регионов и чего ждать людям и бизнесу.

Источник: МинФин