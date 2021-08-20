Бум биткоин-ETF откладывается до 2022 года

За этот год в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) было подано 18 заявок на запуск биржевых криптофондов биткоин-ETF. Ни одна из них еще не была принята, и маловероятно, что физические биткоин-ETF получат разрешение в этом году, рассказал CNBC Тодд Розенблут, исследователь CFRA.

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Однако недавно председатель SEC Гарри Генслер намекнул, что он готов рассмотреть фьючерсные биткоин-ETF, при условии что их деятельность будет строго регламентирована. После выступления Генслера, несколько компаний подали заявку на фьючерсные биткоин-ETF в SEC.

Физический ETF удерживает базовые активы или ценные бумаги, на которых базируется его стоимость. Фьючерсный же ETF отслеживает фьючерсные контракты, обеспечивая доступ к активам без прямого владения ими. В этом случае физическое биткоин-ETF будет содержать биткоин и отслеживать его цену, тогда как фьючерсный биткоин-ETF отслеживать фьючерсные контракты на биткоины.

Биткоин-ETF вряд ли появятся в этом году

Но, несмотря на более позитивное отношение отношение Генслера к фьючерсным ETF, их не стоит ожидать в ближайшем будущем. По мнению Розенблута, первый такой фонд мы вряд ли увидим ранее следующего года.

Это, вероятно, по крайней мере частично связано со скептицизмом SEC. Наряду с беспокойством по поводу мошенничества и волатильности криптовалют, SEC также может быть обеспокоена тем, как спрос на физические биткоин-ETF повлияет на общий рынок.

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У фьючерсных биткоин-ETF есть свои риски. Например то, что они не обязательно отслеживают цены лежащих в их основе финансовых инструментов и требуют больших затрат, говорит Розенблут.

Что это означает для инвесторов

Большое количество потенциальных ETF не означает, что их утвердят быстрее, считает Розенблут.

Сейчас SEC, вероятно, тщательно исследует каждый потенциальный фонд, говорит он. И, исходя из последних комментариев Генслера, кажется, что SEC стремится сначала лучше урегулировать криптовалютное пространство.

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Хотя инвесторам могут попадаться много заголовков о представлении заявлений на регистрацию биткойн-ETF или обновлений в процессе их утверждения, это не обязательно к чему-то приведет, объясняет Розенблут.

«Я бы не очень переживал из-за того, на котором мы этапе, или собирается ли SEC что-то одобрить или нет. Пока они что-то не одобряют, инвестор ничего не может сделать. Поэтому сейчас лучше просто запастись терпением», — говорит он.

Автор:

Редактор ленты новостей

Никита Волков

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин