Более 60% украинцев не хотят работать за границей — опрос

65% украинцев не хочет выезжать на заработки за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Фото: lifeinua.com

0

► Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости

Работа за границей

По результатам опроса, 32% украинцев хотели бы работать за пределами Украины, 65% — не хотят. Больше всего желающих поехать на заработки за границу среди молодежи — 54%, а меньше всего среди людей старше 61 года — 18%.

Читайте также: Работа за границей. Минэкономики лишило лицензии компанию, которая помогала в трудоустройстве

На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях: 20−23% против 40%.

Среди основных причин, почему люди хотят работать за границей, являются: выше зарплата (71%) и лучшие условия жизни (57%).

Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации.

Читайте также: Работа на Кипре. Что предлагают украинцам (инфографика)

Для поколения независимой Украины возможность самореализации важнее, чем для представителей старших возрастных групп.

Как проводили опрос

Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа 2021 года среди населения Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине — не более 1,0%, по области — не более 4%.

Читайте также: Украинских заробитчан очень ждут за рубежом — количество вакансий для них выросло в 1,7 раза

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в июне зафиксирован был резкий рост количества вакансий украинцев за рубежом. Так, по данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня резко увеличилось количество вакансий для украинцев за рубежом — работодатели представили 12840 вакансий.

Источник: МинФин