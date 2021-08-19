Удаленка «не зашла»: Работодатели возвращают работников в офисы

Через год после старта карантина работников возвращают в офисы — пока работать дистанционно, по разным данным, предлагают от 3% до 6% украинских работодателей. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Work.ua и Jooble.

Фото: 3dnews

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В апреле 2020 года удаленная работа фигурировала в 7−8% от общего количества вакансий. Это вдвое больше, чем таких рабочих мест предлагается сейчас.

«Массового перехода на удаленную форму занятости пока мы не наблюдаем. Если глубже проанализировать предложения на рынке труда, то оказывается, что почти половина вакансий с возможностью работать удаленно выпадает на сферу информационных технологий», — комментирует Head of Recruitment & Management Practice в Jooble Оксана Огнева.

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Топ-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников, выглядит так:

IT, компьютеры, интернет — 35% вакансий

СМИ, издательство, полиграфия — 30%

Дизайн, творчество — 27%

Культура, музыка, шоу-бизнес — 27%

Логистика, склад, внешняя экономическая деятельность — 24%.

Зато кандидаты чаще хотели бы работать дистанционно.

«Около 8% ищут работу только в оффлайне, а около 25% работодателей Work.ua отмечают, что хотели бы работать только на „дистанционке“, чтобы минимизировать контакты», — комментирует пиар-менеджер Work.ua Каринэ Макиян.

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По данным OLX, с начала лета 2021 было зафиксировано общий рост количества предложений для работы с физическим присутствием на рабочем месте — в частности, на 25% в июне.

В ОЛХ. Робота это связывают с всплеском сезонных вакансий.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин