Ощадбанку разрешили открыть зал игровых автоматов в киевском отеле (уточнено)

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала государственному Ощадбанку разрешение на открытие зала игровых автоматов или букмекерской конторы в киевском отеле Ramada Encore Kyiv. Документ опубликован на сайте комиссии.

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Детали

Игорный зал, площадью 1008 кв.м., будет расположен на втором этаже корпуса № 3 отеля, который находится по адресу ул. Столичное шоссе 103. Ramada Encore Kyiv имеет категорию «четыре звезды».

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Согласно документу, Ощадбанк подал в КРАИЛ заявку на получение разрешения 10 августа. Рассмотрение заявки и принятие положительно решения заняло шесть дней.

Комментарий Ощадбанка

В пресс-службе Ощадбанка отметили, что информация СМИ о том, что Ощадбанк получил разрешение на открытие зала азартных игр, не соответствует действительности.

«В Ощадбанк обратился оператор 4-звездочного отеля „Рамада“, который арендует (с правом выкупа) здание, принадлежащее банку с просьбой получить у соответствующей комиссии сертификат помещения согласно закона „О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“. Такую сертификацию может получить только владелец помещения, которым сейчас является Ощадбанк», — говорится в комментарии.

По словам пресс-службы банка, помещение является непрофильным активом банка, которое он получил на баланс в рамках финансовой реструктуризации проблемного заемщика. Помещение находится в аренде с правом последующего выкупа, и именно арендатор планирует организовать на его базе игорное заведение.

«Ощадбанк не планирует осуществлять любую деятельность, которая касается организации азартных игр», — подытожили в банке.

Предыстория

9 февраля на счета Госказначейства поступило 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет.

2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

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14 июля 2020 Верховная Рада приняла законопроект № 2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин