Кабмин увеличил поддержку украинского экспорта. ЭКА докапитализировали на 1,8 миллиарда
Правительство увеличило уставный капитал Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн. Соответствующее решение принято 18 августа на заседании Кабмина.
Фото: kmu.gov.ua
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Как докапитализируют ЭКА
Докапитализацию ЭКА проведут путем эмиссии дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.
Также Минфин выпустит гособлигаций в размере 1,8 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 9,3% годовых в обмен на акции дополнительной эмиссии Экспортно-кредитного агентства.
Поддержка правительства
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство хочет усилить поддержку отечественных предприятий, которые выходят на иностранные рынки, и поэтому расширяет соответствующую программу.
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«За второй квартал ВВП Украины вырос на 5,4%. Важную роль в восстановлении экономики сыграл рост украинского экспорта, который за полгода вырос на 31%, или на $7 млрд. Увеличение уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн позволит расширить присутствие украинских товаров на зарубежных рынках», — отметил он .
Шмыгаль также отметил, что за последний год малый и средний бизнес получил более 60 млрд грн доступных и дешевых кредитов.
Он отметил, что государство и в дальнейшем будет поддерживать украинских предпринимателей через программу «Доступные кредиты «5−7−9%», государственные портфельные гарантии и удешевление кредитования для фермеров.
Напомним
В феврале Кабмин увеличил уставный капитал Экспортно-кредитного агентства в 2 млрд грн.
Ранее «Минфин» писал, что 7 февраля 2018 года Кабмин на заседании утвердил создание Экспортно-кредитного агентства в виде частного акционерного общества для обеспечения масштабного экспорта украинских товаров путем страхования, гарантирования и удешевление кредитования экспорта.
Источник: МинФин