Главное за четверг: считанные дни до налоговой амнистии, covid-сертификаты и суши за крипту

Налоговая амнистия: как переиграть фискалов и финмониторинг

До старта кампании нулевого декларирования остались считанные дни. Уже с 1 сентября те, кто не платил налоги со своих доходов, могут отбелить купленные на них активы. От проведения налоговой амнистии государство выиграет в любом случае.

Главный вопрос, который сейчас задают себе тысячи владельцев таких активов — стоит ли соглашаться на предложение государства? — «Минфин» выяснял ответ у лучших юристов страны.

ЕС официально признал украинские covid-сертификаты

Европейский союз официально признал украинские covid -сертификаты в приложении Дія. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Что в Украине можно купить за криптовалюту: рассказываем все об этом сервисе

«Минфин» насчитал более 80 украинских компаний, которые предлагают свои товары и услуги за криптовалюту. Мы решили проверить, действительно ли в Украине уже можно рассчитываться биткоином и удобно ли это делать.

Как оказалось, абсолютное большинство компаний, которые когда-то заявляли о готовности принимать «крипту», сейчас этого не делают. Мы установили, что только в 14 компаниях действительно можно рассчитаться токенами.

Заключенные в Харьковском СИЗО организовали мошенническую схему. Успели украсть 18 миллионов (фото, видео)

Киберполицейские Харьковщины ликвидировали мошенническую схему. Ее организаторы с помощью фишинга выманили у граждан 18 млн гривен.

Источник: МинФин