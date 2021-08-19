Еще один центробанк предупредил Binance о незаконности работы в стране

Центральный банк Нидерландов (DNB) заявил, что крупнейшая по объемам торгов криптовалютная биржа Binance не имеет законных оснований для предоставления криптоуслуг в стране. Об этом пишет РБК.

Фото: tourprom

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Регулятор отметил, что торговая площадка не получила разрешение на работу в Нидерландах и не может гарантировать соблюдение закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

18 августа Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег. В Минфине Монахан отвечал за расследование уклонения от уплаты налогов и других финансовых преступлений, сообщила компания.

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«Бойкот» Binance

В 2021 году торговая площадка столкнулась с давлением мировых финансовых регуляторов.

Ранее Binance заявила, что с 14 октября прекратит поддержку токенизированных акций.

Напомним, в июне Управление по финансовому надзору Великобритании запретило компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения.

Каймановы острова начали проверку работы Binance, Таиланд обвинил компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение.

Польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой, а Италия и Мальта — о нерегулируемой деятельности Binance.

На фоне давления со стороны регуляторов глава компании Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах Binance по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.

Биржа Binance

Binance — один из ключевых операторов на быстро развивающемся крипторынке. Она предлагает широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, фондовыми токенами, а также сберегательные счета и кредитование.

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Источник: МинФин