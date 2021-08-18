Продажа упала. На ОВГЗ-аукционах 17 августа Минфин привлек лишь 788,4 миллиона

Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 17 августа привлекло в бюджет 788,4 млн грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: epravda.com.ua

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Сколько привлекли

ОВГЗ со сроком обращения 373 дня проданы на 552,563 млн гривен под 11,14% годовых,

462 дня — на 49,225 млн гривен под 11,3% годовых

1050 дней — на 186,653 молн гривен под 12,3% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 788,442 млн гривен.

Ранее

На ОВГЗ-аукционе 10 августа Минфин привлек почти 2,7 миллиарда.

Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 3 августа привлекло в бюджет 1,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

27 июля привлекло в бюджет 3,13 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн.

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $ 541 млн и 61 млн евро.

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109, 3 млрд грн, $ 964 млн и 112 млн евро.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин