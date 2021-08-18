Финансы
Курс валют на вечер 18 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар упал на 3 копейки на покупке и продаже, евро потерял 3 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.
0
|
Валюта
|
Открытие 18 августа
|
Закрытие 18 августа
|
Изменения
|
доллар
|
26,63/26,65
|
26,60/26,62
|
3/3
|
евро
|
31,20/31,22
|
31,17/31,19
|
3/3
|
рубль
|
0,3627/0,3631
|
0,3610/0,3616
|
0,0017/0,0015
Напомним, 17 августа торги завершились в диапазоне 26,6700−26,6900 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,2999−31,3233 грн/евро, торги по рублю — 0,3628−0,3632 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,63−26,80 гривны. Евро покупают по 31,15 гривны, продают по 31,50 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,72−26,85 гривны, евро — 31,12−31,40 гривны.
Источник: МинФин