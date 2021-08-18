Финансы

Курс валют на вечер 18 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар упал на 3 копейки на покупке и продаже, евро потерял 3 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

0

Валюта

Открытие 18 августа

Закрытие 18 августа

Изменения

доллар

26,63/26,65

26,60/26,62

3/3

евро

31,20/31,22

31,17/31,19

3/3

рубль

0,3627/0,3631

0,3610/0,3616

0,0017/0,0015

Напомним, 17 августа торги завершились в диапазоне 26,6700−26,6900 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,2999−31,3233 грн/евро, торги по рублю — 0,3628−0,3632 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,63−26,80 гривны. Евро покупают по 31,15 гривны, продают по 31,50 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,72−26,85 гривны, евро — 31,12−31,40 гривны.

Источник: МинФин

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