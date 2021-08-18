Китай нацелился на афганские редкоземельные металлы

В Афганистане есть залежи редкоземов на триллионы долларов. Страны, которые собираются ими воспользоваться, например Китай, должны делать это на определенных международным сообществом условиях, пишет CNBC.

Фото: theindependentbd.com

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Что зарыто в Афганистане

В Афганистане есть залежи таких редкоземельных металлов как лантан, церий и неодим, а также залежи алюминия, золота, серебра, цинка, ртути и лития. В 2020 стоимость афганских редкоземельных металлов оценивалась в диапазоне от $1 трлн до $3 трлн.

«Международное сообщество должно гарантировать, что любая добыча минералов на территории Талибана будет проходить только при соблюдении прав человека, особенно прав женщин», — считает специалист AllianceBernstein Шамайла Хан.

«Поэтому если Китай собирается сотрудничать с Талибаном и обеспечивать ему экономическую поддержку, должно быть давление на них, чтобы они делали это по международным правилам», — добавляет она, комментируя экономическую подоплеку китайского заигрывания с Талибаном.

Пекин готов к «дружественной кооперации»

После того, как Талибан захватил страну, пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чунинг заявила, что Пекин готов к «дружественной кооперации с Афганистаном».

«При полном уважения суверенитета Афганистана и воли всех сторон, Китай поддерживал контакт с афганским Талибаном и сыграл конструктивную роль в содействии политическому урегулированию афганского вопроса», — заявила она на пресс-конференции 16 августа.

Также Хуа сообщила, что Талибан несколько раз заявлял, что «ожидает участие Китая в реконструкции и развитие Афганистана».

В последнее время китайские государственные СМИ повторяют тезисы МИД. Так, The Global Times заявило, что Китай может «приложить усилия к послевоенной реконструкции и развитию, продвигая проекты в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Крупнейшие в мире запасы

Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов. По данным Геологической службы США, около 35% всех запасов мира сосредоточено в Китае. В 2018 КНР добывала 120 тыс. тонн редкоземов — 70% мировой добычи. Для сравнения — США за этот год добыли 15 тыс. тонн.

Китай уже использовал редкоземы как средство давления в 2019 году, во время торговой войны с США — угрожал остановить поставки редкоземельных металлов.

Редкоземы широко используются в высокотехнологичных отраслях, в частности в машиностроении, чистой энергетике и оборонной сфере. По данным геологической службы, в 2019 году США получала 80% редкоземов из Китая.

Контекст

16 августа исламистская группировка Талибан захватила столицу Афганистана Кабул и объявило о «завершении войны».

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После того, как президент США Джо Байден в апреле принял решение вывести американские войска из Афганистана, талибы достигли потрясающих успехов — на данный момент почти вся страна находится под контролем повстанцев.

Источник: МинФин