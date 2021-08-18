Fozzy Group запускает конкурента monobank. Что известно о необанке

Корпорация Fozzy Group запускает собственный цифровой банк. Об этом пишет dev.ua.

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Что известно

Как сообщили сотрудники компании, сейчас необанк в процессе тестирования.

«Сейчас мы запускаем интернет-банкинг „Банк Власний Рахунок“ и разрабатываем много продуктов для логистики и e-commerce», — сообщили в пресс-службе компании.

На сайте необанка предлагается кредитный лимит в 100 000 грн с льготным периодом 62 дней, а также безлимитный бонус на покупки в магазинах компании.

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Как будет работать банк

Владельцем Банка Власний Рахунок является Банк Восток.

Получить карту нового цифрового банка можно в почтовом отделении службы Justin в любое удобное время, говорится на сайте.

Банк также предлагает систему бонусов, которые начисляются за покупки и которыми можно рассчитываться в магазинах Fozzy Group: «Фора», «Сильпо», Ringo, агентстве Voyage.

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Пополнение карты происходит без комиссии в «Сильпо» и почтовом отделении Justin. Также пользователи получают возможность бесплатных переводов и платежей и 7% годовых со счетом для накопления на отдельном счете «Назбиратус».

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Источник: МинФин