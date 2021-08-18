Акции китайских технокомпаний обвалились из-за новых запретов
Акции китайских технологических компаний заметно падали на торгах во вторник, 17 августа. Об этом пишет РБК.
Фото: rbc.uа
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Торги на биржах
Акции Alibaba подешевели на 3,7% — до $176 на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Бумаги китайской соцсети Weibo обвалились на 10% — до $45,6, акции JD.com — на 3,6% — до $64,3, а Pinduoduo — на 3,9% — до $78,9.
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Новые запреты
Распродажи китайских бумаг начались после того, как Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) опубликовала проект правил, направленных на предотвращение недобросовестной конкуренции в интернете.
Набор правил достаточно широк — от запрета на использование компаниями данных о работе конкурентов до исключения фальшивых отзывов о товарах.
Очередное ужесточение регулирования в секторе пошатнуло доверие инвесторов, отмечает Bloomberg. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер в понедельник предупредил о рисках инвестирования в китайские компании.
Он попросил сотрудников SEC взять паузу при утверждении IPO китайских дочерних компаний, которые эмитенты из КНР используют для листинга акций в США, поскольку необходимо, чтобы у инвесторов было больше информации о том, как структурированы эти компании.
Всего за шесть месяцев индекс Nasdaq Golden Dragon China, который отслеживает акции 98 крупнейших китайских компаний с листингом в США, прошел путь от рекордного максимума до падения почти на 50%.
Во вторник значение индекса составило 10183 пункта.
Предыстория
Китайские власти усилили контроль над технологическими компаниями страны с ноября прошлого года, в том числе ввели новые правила, регулирующие сбор данных пользователей.
По мнению регуляторов, данные, собранные китайскими технологическими компаниями, могут быть скомпрометированы в результате более подробного раскрытия информации, связанной с листингом на биржах США.
Власти также разрабатывают меры против ненадлежащего сбора и использования данных для защиты интересов пользователей.
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Источник: МинФин