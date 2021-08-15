В Украине снизилась доля проблемных кредитов. Списали 37,1 миллиарда — НБУ

В Украине снизилась доля проблемных кредитов. В июне этот показатель составлял 37,2%. Заметное снижение продемонстрировал Приватбанк -8.0 п.п. Об этом говорится в отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности Нацбанка.

Фото: philenews.com

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Другие государственные банки имеют меньше показатель -6.3 в. п. Основным инструментом оздоровления портфелей стало списание ранее зарезервированных неработающих кредитов.

Сколько списали

За 12 месяцев по состоянию на 1 июля 2021 года списано 37,1 млрд грн для гривневых кредитов и $2,7 млрд в эквиваленте для валютных кредитов, с начала 2020 — соответственно 37,6 млрд грн и $3,7 млрд.

Что такое проблемный кредит

Это сомнительные и безнадежные к возвращению кредиты. Согласно рекомендациям МВФ, кредиты считают недействующими, если уплата основной суммы и процентов по ним просрочены:

1) на три месяца (90 дней) или более

2) менее чем на 90 дней, однако в соответствии с национальными нормами надзора считается, что обслуживание такого кредита является «слабым» или «неудовлетворительным».

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Как регулируют задолженность

Также НБУ сообщил, что банки продолжают регулировать задолженность путем ее реструктуризации.

На начало 2021 года было проведено 41 реструктуризацию на сумму 65,2 млрд грн, что эквивалентно 16% неработающих кредитов.

Напомним

Как писал Минфин, доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле банковской системы на начало мая 2021 года уменьшилась до 39,5% с 41% на начало 2021 и с 48,3% на начало 2020 года.

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7.4. п до 41%. Как отмечал регулятор, банки всех групп заметно улучшили свои кредитные портфели.

Показатель банков иностранных групп (кроме банков РФ) зафиксировался на уровне 12,3% (против 16% в 2019 году.). В дальнейшем иностранные банки планируют использовать меры списания, продажи и ожидают добровольного урегулирования долгов.

Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL с 18,6% до 14,6%. Их основным инструментом были списание и продажа.

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ОТЧЕТ ПРИВАТБАНКА 2020

Источник: МинФин