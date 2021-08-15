Финансы

Нацбанк за неделю купил на межбанке $25,5 миллиона

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Нацбанк в течение недели 9−13 августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке $25,5 млн. При этом он не продавал валюту. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: censor.net

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Сколько купил валюты НБУ

НБУ сократил покупку доллара в три раза по сравнению с предыдущей неделей ($76,30 млн).

В течение недели 2−6 августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке $76,3 млн.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке $1263,10 млн и продал $169,5 млн. Сальдо интервенций составило $1093,60 млн.

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Напомним

Ранее регулятор заявил, что уменьшит вскоре плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $ 20 млн до $ 5 млн.

Источник: МинФин

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