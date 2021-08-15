Инвестировать все и сразу или вкладывать понемногу. Какая стратегия принесет больше прибыли

Если вы выбираете между инвестированием сразу всех денег и регулярными вложениями через определенный промежуток времени — стратегия, известная как DCA (dollar-cost averaging) — вам следует знать, что одноразовая инвестиция, вероятно, будет более прибыльной. Об этом говорится в исследовании от Northwestern Mutual Wealth Management, пишет CNBC.

Фото: mind.ua

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Причем, этот принцип сохраняется независимо от того, как инвестор комбинирует соотношение акций и облигаций в портфеле.

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Исследователи рассмотрели ожидаемый доход, который принесла бы инвестиция в $1 млн, сделанная в 1950. Они сравнили два сценария: если бы инвестор вложил всю сумму сразу и если бы разбил сумму на 12 равных частей и инвестировал их ежемесячно в течение первого года.

Исследование показывает, что когда инвестпортфель на 100% состоит из акций, одноразовая инвестиция была более прибыльной в 75% случаев. Если портфель состоит на 60% из акций и на 40% из облигаций, одноразовая инвестиция показала лучший результат в 80% случаев. Когда же портфель полностью состоит из облигаций, этот показатель возрастает до 90%.

Одноразовая инвестиция принесла в среднем на:

15,23% больше прибыли чем DCA для портфеля акций,

10,68% больше при распределении 60:40

4,3% больше для портфеля из облигаций.

Даже в периоды рекордного роста на бирже, который мы наблюдаем сейчас, эта тенденция остается неизменной, комментирует Мэтт Стаки, старший портфельный менеджер Northwestern Mutual Wealth Management.

По его мнению, выбор стратегии инвестирования частями напоминает попытки инвесторов угадать лучшее время для инвестирования.

«В истории было много других периодов, когда рынок был высоким, — говорит Стаки. — Но своевременность выхода на рынок — очень сложная стратегия для успешной реализации и для частных, и для профессиональных инвесторов».

Преимущества DCA

Однако он отметил, что DCA — это не плохая стратегия. В конце концов, около 401 тыс. Инвесторов выбирают именно ее. К тому же, перед тем, как вкладывать все свои деньги в акции, следовало бы оценить свою толерантность к риску. Ваш портфель должен учитывать ее, независимо от того, какой из двух подходов вы выберете.

«Мы рассматриваем десятилетний период в нашем исследовании… и рынок будет волатильным все это время, особенно для портфеля, полностью состоящего из акций, — комментирует Стаки. — Лучше иметь определенные ожидания при формулировании стратегии, чем уже в процессе понять, что вы неверно оценили свою толерантность к риску «.

Источник: МинФин