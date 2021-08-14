Украинский стартап Gios привлек $400 000 инвестиций

Платформа для смешанного изучения математики GIOS привлекла $400 000 от UVO Ventures с учетом смарт-инвестиций. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на соосновательницу проекта Наталью Лимонову и UVO Ventures.

Фото: ain.ua

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Смарт-инвестиции подразумевают, что 85% суммы стартап получит деньгами, а остальное — в услугах программистов, юристов и других специалистов.

При достижении определенных показателей оценка компании и сумма инвестиций будет увеличиваться. Таким образом, GIOS может получить в рамках раунда больше изначально анонсированной суммы.

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Что такое GIOS

GIOS — сервис для смешанного изучения математики и критического мышления. Бизнес-модель GIOS — продажа анимированных интерактивных курсов по математике и критическому мышлению, которые простым языком, в игровом формате объясняют детям сложные темы. Целевых аудитории две: B2B — учителя математики и B2C — родители. Также стартап развивает платформу STEM репетиторов.

По данным Forbes, на сегодня у платформы более 100 000 зарегистрированных пользователей, из них около 7500 платящих. Лимонова инвестировала в GIOS около $350 000 собственных средств и инвестиций от бизнес-ангелом, также она привлекла грант на $50 000 от Украинского фонда стартапов. В 2020 году GIOS получил $84 000 выручки. К марту 2022 за счет масштабирования в Украине и полноценного запуска в США Лимонова планирует нарастить ее в семь раз.

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Инвестиции от UVO планируют потратить на доработку платформы, расширение команды и выход на иностранные рынки.

Источник: МинФин