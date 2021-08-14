«Технологически-подкованные» подростки становятся жертвами онлайн-мошенников чаще, чем их бабушки и дедушки

Похоже, что высокий уровень технологических навыков нового поколения не защищает от онлайн мошенников, пишет CNBC со ссылкой на исследование Social Catfish, онлайн сервиса идентификации личности.

Фото: yourteenmag.com

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По данным исследования, количество людей младше 21 года — так называемое поколение Z — которое призналось, что стали жертвой интернет-мошенников, выросло на 156% за последние три года. Для сравнения, среди группы 60+ количество жертв за тот же период выросло на 112%.

«Нас беспокоит, что поколение которое, как мы считаем, лучше разбирается в интернете… — это поколение, где мы видим самый быстрый рост числа обманутых», — комментирует Дэвид МакКлеллан, президент Social Catfish.

Сколько потеряли американцы на интернет-мошенничестве

За 2020 год Центр жалоб на интернет преступления ФБР получил 23 200 жалоб от людей до 21 (по сравнению с 9000 в 2017). Суммарный ущерб — $71 млн (по сравнению с $8,3 млн в 2017).

«Эта возрастная категория очень комфортно чувствует себя онлайн и открыто рассказывает о себе. Это делает их очень уязвимыми», — говорит МакКлеллан.

Хотя наибольший прирост жалоб наблюдается среди молодого поколения, наибольшее количество жертв — среди старших американцев. За последний год люди старше 60 подали 105 300 жалоб на сумму $966 млн, утверждает исследование.

В целом, согласно отчету ФБР, кибермошенники за 2020 обманули американцев на около $4,2 млрд.

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Популярные мошеннические схемы

Social Catfish перечислила несколько распространенных схем, направленных на людей младшего возраста и дала несколько советов, как их избежать.

Схема с работой: будьте бдительны, когда вы встречаете подозрительно выгодное предложение, или когда от вас требуют деньги за практику. Никогда не предоставляйте личную информацию, не проверив перед этим работодателя.

Схема «инфлюенсеров»: эта схема включает создание аккаунтов в соцсетях, которые мимикрируют под известных онлайн личностей. Они проводят конкурсы и просят «победителей» заплатить или отправить номер банковского счета чтобы получить выигрыш. Никогда не отправляйте деньги или банковскую информацию незнакомцам.

Схемы онлайн-шоппинга: мошенники создают сайт, похожий на настоящий интернет-магазин и продают товары с огромными скидками. Однако, сделанные вами заказы не приходят, а мошенники получают вашу информацию. Характерные признаки таких сайтов — это большое количество ошибок и e-mail службы поддержки, который слишком похож на личный (например, оканчивается на gmail.com). Также стоит проверять компании, когда их предложения выглядят слишком выгодно.

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«Романтические» схемы: эти мошенники получают ваше доверие, а затем пытаются получить еще и ваши деньги. Если ваш онлайн-знакомый отказывается от видеосвязи или личной встречи, это должно вас насторожить.

Источник: МинФин