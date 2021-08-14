Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,67 грн/литр и дизтоплива — 21,64 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на середину августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: delo.ua

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Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,67 грн/л, дизтоплива — 28,64 грн/л.

Как изменились цены

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек. В то же время цена на дизтопливо уменьшилась на 60 копеек.

Предыстория

2 июня Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки. Постановление было принято на заседании Кабинета министров.

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Кабинет Министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

По данным агентства, представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты.

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины

В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2−1 грн/л.

Как писал «Минфин», Кабмин 11 мая постановлением № 450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин