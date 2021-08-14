До приватизации Приватбанк закроет свыше 300 отделений и уволит более 6000 сотрудников

К 2024 году так называемый «хороший» Приватбанк планирует располагать 1250 отделениями и персоналом порядка 15,5 тыс человек. Об этом говорится в обновленной стратегии Приватбанка до 2024 года, недавно утвержденной Кабмином.

Фото: epravda.com.ua

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Новая стратегия

Стратегией предполагается разделение Приватбанка на «хороший» и «плохой» с последующей приватизацией «хорошего» банка.

«Целевая модель „хорошего банка“ со штатом около 15000 сотрудников и 1250 отделениями: целевой размер операционных расходов — 8,3 млрд грн по сравнению с 11,4 млрд грн на сегодняшний день», — говорится в документе.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля текущего года региональная сеть Привата насчитывала 1574 отделения. При этом в стратегии отмечается, что штат персонала банка на конец 2020 года составлял 21,6 тыс. сотрудников.

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Напомним

Во втором квартале текущего года банки продолжили сокращать отделения и персонал. В январе-июне больше всего отделений закрыли государственные Приватбанк и Ощадбанк (110 и 54). Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора», подготовленном НБУ.

Как отмечается в обзоре, во II квартале было уволено 1,1 тыс. работников. Больше всего сокращали персонал государственные и иностранные банки.

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При этом частные банки с отечественными собственниками, наоборот, наняли почти 1,7 тыс. человек. Всего в украинских банках работают около 125 тыс. человек.

ОТЧЕТ ПРИВАТБАНКА 2020

Автор:

Редактор

Дмитрий Гриньков

Пишет на темы:

Финансы, банки, инвестиции

Источник: МинФин