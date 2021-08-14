До приватизации Приватбанк закроет свыше 300 отделений и уволит более 6000 сотрудников
К 2024 году так называемый «хороший» Приватбанк планирует располагать 1250 отделениями и персоналом порядка 15,5 тыс человек. Об этом говорится в обновленной стратегии Приватбанка до 2024 года, недавно утвержденной Кабмином.
Фото: epravda.com.ua
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Новая стратегия
Стратегией предполагается разделение Приватбанка на «хороший» и «плохой» с последующей приватизацией «хорошего» банка.
«Целевая модель „хорошего банка“ со штатом около 15000 сотрудников и 1250 отделениями: целевой размер операционных расходов — 8,3 млрд грн по сравнению с 11,4 млрд грн на сегодняшний день», — говорится в документе.
По данным НБУ, по состоянию на 1 июля текущего года региональная сеть Привата насчитывала 1574 отделения. При этом в стратегии отмечается, что штат персонала банка на конец 2020 года составлял 21,6 тыс. сотрудников.
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Напомним
Во втором квартале текущего года банки продолжили сокращать отделения и персонал. В январе-июне больше всего отделений закрыли государственные Приватбанк и Ощадбанк (110 и 54). Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора», подготовленном НБУ.
Как отмечается в обзоре, во II квартале было уволено 1,1 тыс. работников. Больше всего сокращали персонал государственные и иностранные банки.
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При этом частные банки с отечественными собственниками, наоборот, наняли почти 1,7 тыс. человек. Всего в украинских банках работают около 125 тыс. человек.
ОТЧЕТ ПРИВАТБАНКА 2020
Автор:
Редактор
Дмитрий Гриньков
Пишет на темы:
Финансы, банки, инвестиции
Источник: МинФин