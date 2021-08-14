Борьба с covid-19. В Минфине рассказали, на что потратили 29 миллиардов (инфографика)

За 7 месяцев 2021 года, по оперативным данным, осуществлено расходов на борьбу с covid-19 в размере 29 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: dp.gov.ua

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Куда ушли миллиарды

на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с covid-19, и услуг по вакцинации населения от covid-19 — 11,7 млрд грн;

на закупку вакцин — 9,2 млрд грн;

на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения covid-19 (кроме вакцин) — 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;

выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с covid-19 — 15,5 млрд грн;

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на обеспечение больниц кислородом — 0,6 млрд грн;

на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина — 2,9 млрд грн;

на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности («больничных») — 0,8 млрд грн;

на выплату помощи по безработице 1,1 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с covid-19 в учебных заведениях — 18,3 млн грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения — 0,75 млрд гривен.

Всего на борьбу с covid-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

Напомним

В прошлом году на борьбу с covid-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из спецфонда.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин