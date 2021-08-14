Борьба с covid-19. В Минфине рассказали, на что потратили 29 миллиардов (инфографика)
За 7 месяцев 2021 года, по оперативным данным, осуществлено расходов на борьбу с covid-19 в размере 29 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Фото: dp.gov.ua
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Куда ушли миллиарды
- на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с covid-19, и услуг по вакцинации населения от covid-19 — 11,7 млрд грн;
- на закупку вакцин — 9,2 млрд грн;
- на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения covid-19 (кроме вакцин) — 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;
- выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с covid-19 — 15,5 млрд грн;
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- на обеспечение больниц кислородом — 0,6 млрд грн;
- на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина — 2,9 млрд грн;
- на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности («больничных») — 0,8 млрд грн;
- на выплату помощи по безработице 1,1 млрд грн;
- на осуществление мероприятий по борьбе с covid-19 в учебных заведениях — 18,3 млн грн;
- на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения — 0,75 млрд гривен.
Всего на борьбу с covid-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.
Напомним
В прошлом году на борьбу с covid-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из спецфонда.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин