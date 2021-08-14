Беларусь может получить от МВФ почти $1 млрд

Беларусь может получить от Международного валютного фонда почти 1 млрд долларов, несмотря на то, что страна уже находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады, и несмотря на призывы не предоставлять такого финансирования, учитывая ситуацию в Беларуси, пишет Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Фото: imf.org

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:

главные новости про инвестиции и финансы

Для Беларуси предусмотрено $910 млн из специального пакета, эквивалентного $650 млрд (так называемых Special Drawing Rights — специальные права заимствования), для поддержки на фоне пандемии. Средства должны быть предоставлены 23 августа, в общем пакет предназначен для более 190 стран.

Представитель фонда Джерри Райс отметил, что в МВФ пристально следят за ситуацией в стране, но «как и во всех таких случаях, МВФ руководствуется в своих действиях позицией международного сообщества, которое продолжает поддерживать контакты с действующим правительством страны».

Кто получает средства

Некоторые недемократические режимы, в частности Мадуро в Венесуэле и режим в Мьянме, не могут получить финансирование, потому что правительства не получили широкого признания. Однако такие страны как Китай, Россия и Иран продолжают получать средства от МВФ, несмотря на критику американской администрации и примененные против них санкции.

Сторонники выделения средств настаивают, что это необходимо для поддержания стабильности и для того, чтобы страны могли выделить достаточно ресурсов для реагирования на пандемию коронавируса.

Оппоненты режима Лукашенко в последнее время активно выступали против предоставления стране любых средств, аргументируя это тем, что это позволит Лукашенко удержать власть и иметь достаточно ресурсов для масштабных репрессий. В том числе об этом говорила лидер оппозиции Светлана Тихановська во время своего визита в Вашингтон в прошлом месяце.

Средства выдадут несмотря на санкции

Ряд депутатов Палаты представителей обратились к представителю США в правлении МВФ и руководству фонда с просьбой установить определенные ограничения для использования средств, которые будут предоставлены Беларуси.

Однако, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, в отличие от случая Венесуэлы и Мьянмы, в фонде не было дискуссий по поводу того, чтобы больше не признавать режим Лукашенко.

Источники агентства говорят, что в администрации Байдена имеют планы ограничить использование Беларусью средств от МВФ. Ранее в Минфине заявляли, что США не будут предлагать валюту странам, к которым применяются санкции. Однако даже если США не предоставит реальную валюту в обмен на SDR, это могут делать другие 31 страны и организации.

Напомним

2 августа Совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму $650 млрд (примерно 456 млрд СДР) для пополнения мировых ресурсов ликвидности. Украина получит $2,7 млрд.

Что такое СПЗ

Специальные права заимствования (СПЗ) (англ. Special drawing rights, SDR) — резервное и платежное средство, эмитируется МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет СПЗ. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.

Исходя из размера квоты Украины (0,42%) наша страна получит $2,7 млрд — это не кредит и это бесплатно.

Источник: МинФин