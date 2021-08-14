Adidas продал Reebok за 2,1 миллиарда евро

Немецкий производитель одежды и обуви Adidas объявил, что подписал соглашение о продаже компании Reebok International Limited. Об этом пишет investory. news со ссылкой на Reuters.

Фото: korrespondent.net

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Детали продажи

Фирма сообщила, что продает американский бренд за 2,1 млрд евро ($2,5 млрд). Покупателем стала компания Authentic Brands Group (ABG). Операцию планируют закрыть в первом квартале 2022 года. Большую часть суммы, полученной за Reebok, Adidas распределит между акционерами.

«Reebok — это важная часть Adidas. Мы благодарны за вклад, который бренд и команда, за ним стоит, сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены собственника в Reebok появятся замечательные возможности для долгосрочного успеха», — заявил главный исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед.

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Напомним

О том, что Adidas может продать бренд Reebok, Bloomberg сообщал в конце октября 2020 года. Агентство отмечало, что во время пандемии нового коронавируса Reebok пострадал сильнее Adidas.

В феврале 2021 года производитель одежды подтвердил, что планирует продать американский бренд. Руководители компании посчитали, что Reebok и Adidas смогут гораздо лучше реализовать свой потенциал независимо друг от друга.

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В первом квартале 2021 года чистая прибыль Adidas выросла в 18 раз, до 558 млн евро против 31 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Источник: МинФин